Kütahya'da 'Akıllı Antibiyotik Kullanımı' Etkinliği

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Farmakoloji Ana Bilim Öğretim Üyeleri "Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası" dolayısıyla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Akıllı Antibiyotik Kullanımı ile ilgili broşür dağıtıp bilgilendirme yaptılar.

13-19 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası dolayısıyla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Farmakoloji Ana Bilim Öğretim Üyeleri Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Tekşen ve Dr. Öğretim Üyesi Fikriye Yasemin Özatik ile Tıp Fakültesi Dönem 3 Öğrencileri, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde stant kurarak hasta ve hasta yakınlarına Akıllı Antibiyotik Kullanımı ile ilgili broşür dağıtıp bu konuda bilgilendirme yaparak farkındalık oluşturdular.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Orhan Özatik yapılan etkinlik için Farmakoloji Ana Bilim Öğretim Üyelerine teşekkür etti.(EFE) - KÜTAHYA