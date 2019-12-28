Kütahya'da Aile İçi Şiddet ve Kadına Şiddetle Mücadele toplantısı
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Kütahya'da Aile İçi Şiddet ve Kadına Şiddetle Mücadele toplantısı

Kütahya'da Vali Ömer Toraman başkanlığında ikinci Aile İçi Şiddet ve Kadına Şiddetle Mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

28.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:45
Kütahya'da Aile İçi Şiddet ve Kadına Şiddetle Mücadele toplantısı

'da Vali Ömer Toraman başkanlığında ikinci Aile İçi Şiddet ve Kadına Şiddetle Mücadele toplantısı gerçekleştirildi.


2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak, bu alanda alınacak tedbirlerin görüşülmesi, iş birliği ve koordinasyonu artırmak, yaşanan üzücü olayların önlenmesi ve bu alanda alınacak tedbirlerin görüşülmesi amacıyla, İl Maarif Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya Vali Ömer Toraman, protokol üyeleri, kurum il müdürleri ile bazı kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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