Kütahya'da ahır yangını; 3 hayvan öldü - Haberler
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Kütahya'da ahır yangını; 3 hayvan öldü

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Yiğit - Haberler | Güncel
Kütahya'da ahır yangını; 3 hayvan öldü

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde samanlıkta başlayıp, 2 ev arasındaki ahıra sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde samanlıkta başlayıp, 2 ev arasındaki ahıra sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 3 küçükbaşın öldüğü ahır, kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Kozcağız köyündeki samanlıkta, saat 04.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede 2 ev arasındaki ahıra sıçradı. Bu sırada oğluyla alevler arasına giren Mustafa Çetin, ahırdaki 5 büyükbaşını çıkardı. İhbarla bölgeye Domaniç Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Tunçbilek Garp Linyitleri itfaiyesi ve Domaniç Orman İşletme arasözleri sevk edildi. Güçlükle kontrol altına alınan yangın, yandaki evlere sıçramadan söndürüldü. Ahır kullanılamaz hale gelirken, 3 küçükbaş öldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Alevlerin arasına girip 5 hayvanı kurtaran İbrahim Çetin, "Kardeşimi kazandığı üniversiteye yolcu edecektik. Saat 02.30'a kadar sohbet ettik. Gece elektrikler gidince biz de yattık. Saat 04.30 sıralarında köyde bağrış seslerine uyandığımda, elektrikler yoktu ve bizim ahırın yandığını gördüm. Ahıra kapıdan girme şansım yoktu. Samanlık tutuşmuş, alevler ahır kapısını sarmıştı. Havalandırma deliğinden girerek, 5 büyükbaşı ahırdan bir şekilde çıkardım ama yan ahırda 3 küçükbaşımız daha vardı ve onlara alevlerden yaklaşamadık. Hayvanlarımız telef oldu" dedi.


Kütahya'da ahır yangını; 3 hayvan öldü

Kütahya'da ahır yangını; 3 hayvan öldü

Kütahya'da ahır yangını; 3 hayvan öldü

Kütahya'da ahır yangını; 3 hayvan öldü

Kütahya'da ahır yangını; 3 hayvan öldü

Kütahya'da ahır yangını; 3 hayvan öldü

Kütahya'da ahır yangını; 3 hayvan öldü

Kütahya'da ahır yangını; 3 hayvan öldü

Kütahya'da ahır yangını; 3 hayvan öldü

Kütahya'da ahır yangını; 3 hayvan öldü

Kütahya'da ahır yangını; 3 hayvan öldü

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Yiğit - Son Dakika Haberleri
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