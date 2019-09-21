Kütahya'da "Ahilik Haftası" kutlandı

21.09.2019 12:18

Kütahya Valisi Ömer Toraman, geçmişle bugünün buluşturulması ve geçmişteki evrensel değerlerin prensiplerin günümüze aktarabilmesi gerektiğini söyledi.

"Ahilik Haftası" etkinlikleri kapsamında Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (KÜTESOB) ev sahipliğinde tören düzenlendi.

Vali Toraman, burada yaptığı konuşmada, esnaf teşkilatının toplumsal hayatın en önemli unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Türk medeniyetinin başkaları tarafından örnek alınan bir zenginliğe sahip olduğuna işaret eden Toraman, şunları kaydetti:

"Ahilik Haftası münasebetiyle bize düşen geçmişle bugünü buluşturmak ve bu evrensel değerleri, prensipleri günümüze aktarabilmektir, bunlara sahip çıkmaktır. Biz bunu yaptığımız taktirde inşallah kültürel açıdan, medeniyetimiz açısından herhangi bir sarsıntıya düşmeden, dimdik sağlam bir şekilde hayatta kalabileceğiz. Ticaret hayatı riskli bir hayattır. Belirli bir kaygıyı bünyesinde barındırır. Ama asıl olan kanaattir ve geleceğe olan itimattır, güvendir. Biz geleceğimize güveniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Türk milletine güveniyoruz."

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler de Ahiliğin kardeşlik ve cömertlik olduğuna dikkatİ çekti.

Törende Belediye Başkanı Alim Işık ve KESOB Başkanı İbrahim Yiğit de birer konuşma yaparak ahilik teşkilatının önemine değindi.



Ahilik teşkilatını konu alan tiyatro gösterisinin de sunulduğu programda Vali Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Alim Işık'a Yiğit tarafından ahilik kaftanı giydirildi.



Programda, yılın çırağı seçilen Ahmet Kayabaşı'na, yılın kalfası seçilen Sabri Kapdan'a ve yılın ahisi seçilen Fazlı Özkul'a plaket ve hediyeleri takdim edildi.



Program, örnek iş ve proje sahiplerine plaket dağıtılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA