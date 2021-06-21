Kütahya'da afetlere hazırlık çalıştayı

KÜTAHYA"da İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında kentte yaşanabilecek afet ve tehlikelere karşı riskin en aza indirilmesi amacıyla ikinci kez çalıştay düzenlendi.

KÜTAHYA"da İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında kentte yaşanabilecek afet ve tehlikelere karşı riskin en aza indirilmesi amacıyla ikinci kez çalıştay düzenlendi. İki gün sürecek çalıştay boyunca ilgili kurumların yetkilileri, Kütahya'nın afetlere dayanıklı bir şehir olması için yol haritasını belirleyecek.

Kütahya'da yaşanabilecek afetler karşı, riski azaltmak amacıyla İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında ikinci kez çalıştay düzenlendi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İslami İlimler Fakültesinin konferans salonundaki çalıştaya Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, AFAD Planlama ve Risk Azaltma Daire Başkanı Abdulkadir Tezcan, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları katıldı.

'ASIL UNSUR İSE AFET OLMADAN ÖNCEKİ SAFHA'Afet olduktan sonraki müdahale sürecinde Türkiye 'nin dünyada kapasite, nitelik ve nicelik açısından çok önemli bir yere geldiğine kaydeden Kütahya Valisi Ali Çelik, şunları söyledi: "Bu büyük bir kazanım. Binin üzerindeki afet müdahale ekiplerinin sahadaki organizasyonunun yapısı ve kapasitesi, güçlü bir kazanım elde etmiş durumda. Türkiye Afet Müdahale Planı uygulamasıyla ilgili ilimizde de gerekli planlarımız hazır. Oluşturulacak ekipler ve çalışma şekilleri de belli. Asıl unsur ise afet olmadan önceki safha. Çünkü afet olduktan sonra sizin yapılacaklarınız sınırlı. Meydana gelen afet niteliği itibarıyla yıkıcı etkilerini ortaya çıkarmış, siz bunun sonuçlarıyla mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz. Sonuçları görerek o sonuçların olmaması için ne yapılması gerektiğini bir plan dahilinde çalışmaya dönüştürmek bizim en temel sorumluluğumuz gibi gözüküyor." Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun da sürdürülebilir bir plan için çalışma yaptıklarını belirterek, "İRAP, ilin afetselliğini, afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan önce yapılacak çalışılmaları bir süreç dahilinde tarif eden, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan sürdürülebilir bir plandır. Bütünleşik afet yönetimi sisteminin en önemli evresi öngörülebilir afetlerle ilgili önleyici tedbir çalışmalarının belirlenerek sahaya yansıtılmasıdır" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Çelik başkanlığındaki heyet, orman yangınları, deprem, su baskını, sel ve kimyasal biyolojik radyolojik nükleer tehditler (KBRN) için kurulan çalışma gruplarını, eğitim verilen sınıfları inceledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç