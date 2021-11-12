Kütahya'da 90 parça tarihi eser ele geçirildi

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da bir şahsın üzerinde toplam 90 parça tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen obje elde ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Afyonkarahisar Yolu PTS noktasında yapılan uygulamada, I.T. isimli şahsın üzerinden 82 adet sikke, 3 adet yüzük, 1 adet haç, 1 adet anahtar, 2 adet kolye ucu, 1 adet kalp olmak üzere, toplam 90 parça tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen obje elde edildi. Şahsın Aslanapa ilçesindeki ikametinde yapılan aramada ise,1 adet detektör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli I.T. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

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