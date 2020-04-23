Kütahya'da 9 öğrenci hafızlık eğitimini uzaktan tamamladı Kütahya'da Kuran-ı Kerim kurslarında hafızlık eğitimi alan 9 öğrenci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Kütahya Müftülüğünce başlatılan uzaktan eğitim programı ile eğitimlerini tamamladı.

Kütahya'da Kuran-ı Kerim kurslarında hafızlık eğitimi alan 9 öğrenci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Kütahya Müftülüğünce başlatılan uzaktan eğitim programı ile eğitimlerini tamamladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Okul - Kuran Kursu İşbirliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" protokolü kapsamında Kütahya Müftülüğüne bağlı Emir Sultan Erkek, Fuatpaşa ve Hayme Hatun Hesna Köksal Yatılı Kız Kuran kurslarında hafızlık eğitimi verilen imam hatip ortaokulu öğrencileri uzaktan eğitimle hafızlık çalışmalarını sürdürdü.

Hafızlık eğitimine devam eden öğrenciler, Kuran-ı Kerim'de ezberledikleri cüzleri hocalarına internet üzerinden okudu.

Eğitimler sonunda 9 imam hatip ortaokulu öğrencisi hafızlıklarını başarıyla tamamladı.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, küresel salgın nedeniyle 16 Marttan itibaren Kuran kurslarındaki eğitim öğretime ara verildiğini hatırlattı.

Kurslardaki faaliyetleri uzaktan eğitimle devam ettirdiklerini belirten Hazırlar, şunları kaydetti:

"Hamd olsun hafız çocuklarımız uzaktan eğitim sayesinde eğitimlerini aksatmadan devam ediyorlar. Kuran öğreticilerimiz ve öğrencilerimiz evlerinden WhatsApp üzerinden derslerini okumak suretiyle hafızlıklarını sürdürüyorlar."

Öğrencilerden Ünzile Meryem Dönmez de yaklaşık bir buçuk yıl önce hafızlık eğitimine başladığını, bu eğitimi tamamladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Muhammed Emin Oruç da hafızlığını tamamlayabildiği için çok sevinçli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA