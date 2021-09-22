Kütahya'da 9 bin 500 makaron ele geçirildi - Haberler
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Kütahya'da 9 bin 500 makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kütahya'da 9 bin 500 makaron ele geçirildi

Kütahya'da kaçakçılık operasyonunda 9 bin 500 adet makaron ele geçirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da kaçakçılık operasyonunda 9 bin 500 adet makaron ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Servi Mahallesi Atatürk Bulvarında faaliyet gösteren bir iş yerinde içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron satıldığı bilgisine ulaşan ekiplerin iş yerine düzenlediği operasyonda, 9 bin 500 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri işletmecisi hakkında adli tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA

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