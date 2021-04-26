Kütahya'da 84 karton kaçak sigara ele geçirildi
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Kütahya'da 84 karton kaçak sigara ele geçirildi

Kütahya'da 84 karton kaçak sigara ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da jandarma tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 84 karton kaçak sigara ele geçirildi.

Kütahya'da jandarma tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 84 karton kaçak sigara ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şahsın, Kütahya İl Merkezinde bulunan işyerinden Siner Mahallesine araç ile içi tütün doldurulmuş makaron (sigara) getirerip satacağı bilgisine ulaştı.

Bahse konu araç, Merkez İlçe, Siner Mahallesi girişinde KOM Şube Müdürlüğü ve Organize Sanayi Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramada, toplam 84 karton (16 bin 800 adet) satışa hazır içi tütün doldurulmuş makaron (sigara) ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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