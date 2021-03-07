Kütahya'da 8 yazlık evi soydukları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Kütahya'da yazlık olarak kullanılan 8 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da yazlık olarak kullanılan 8 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta yer alan Yoncalı Kaplıcaları mevkisinde bazı yazlık evlerin soyulduğu ihbarı üzerine Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Yapılan araştırmada, 8 yazlık evin pencere kilitleri kırılarak aynı yöntemle soyulduğu belirlendi.

Kimlikleri belirlenen zanlıların evlerine operasyon düzenleyen ekipler, S.Ş. (24), M.K. (23) ve Z.Y'yi (18) yakaladı.

Gözaltına alınan ve çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çoğunluğu elektronik eşya olmak üzere yaklaşık 100 parça çalıntı eşya ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin