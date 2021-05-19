Kütahya'da 8 bin adet makaron ele geçirildi
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Kütahya'da 8 bin adet makaron ele geçirildi

Kütahya'da 8 bin adet makaron ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da otoparktaki bir araçta 8 bin adet içerisi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kütahya'da otoparktaki bir araçta 8 bin adet içerisi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Servi Mahallesi'nde bulunan otoparkın içerisinde bulunan sürücülüğünü Ö.K. isimli şahsın yaptığı araçta yapılan aramada, 8 bin adet içerisine kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.K. hakkında yasal işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da 8 bin adet makaron ele geçirildi - Haberler
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