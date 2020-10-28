Kütahya'da 8 asırlık anıt ağaçlardan kestane hasadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kütahya'da 8 asırlık anıt ağaçlardan kestane hasadı

28.10.2020 18:37 | Son Güncelleme: 28.10.2020 18:37
Kütahya'da 8 asırlık anıt ağaçlardan kestane hasadı

Kütahya'da tescilli sekiz asırlık üç anıt ağaçta yetişen kestaneler törenle hasat edildi.

Kütahya'da tescilli sekiz asırlık üç anıt ağaçta yetişen kestaneler törenle hasat edildi.

Merkeze bağlı Kumarı Mahallesi'ndeki kestane hasadında konuşan Vali Ali Çelik, Kütahya'da yılda yaklaşık 1500 ton civarında kestane üretiminden 15-20 milyon lira gelir sağlandığını söyledi.

Kestane ağaçlarının bakımı ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasının önemine işaret eden Çelik, şöyle konuştu:

"Nasıl ki 810 yıldır meyvesiyle bizlere bereket veren bu anıt ağacımız ayakta kalmışsa tüm köylülerimizin, çiftçilerimizin bu ağaçlarımıza iyi bakmaları lazım. Orman Bölge Müdürlüğümüz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzle beraber bu ağaçlar için gerekli hassasiyeti gösteriyor. İlimizdeki tüm üreticilerimizin bu anlamda kestane fidanını dışarıdan getirmemesi, Orman Bölge Müdürlüğümüzün yetiştirdiği fidanları kullanması önem arz ediyor."

Vali Çelik, Kütahya'daki 139 anıt ağacın önemli bir zenginlik olduğunu kaydetti.

Çelik, daha sonra diğer protokol üyeleriyle anıt ağaçlardan kestane topladı.

Törene, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık ile mahalle sakinleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Akıncı Enis Berberoğlu
Magazin Ebru Şallı Seda Sayan Kıvanç Tatlıtuğ Kenan İmirzalıoğlu
Spor Podolski Okan Buruk Yücel İldiz Burak Yılmaz Mehmet Özdilek
Daha Fazla Türk Kaza Çocuk Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kütahya'da 8 asırlık anıt ağaçlardan kestane hasadı - Kütahya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 18:40:38. #1.14#
title