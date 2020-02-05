Kütahya'da 74 projeye 8 milyon TL hibe desteği

05.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:21

Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Özçalık, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında bakanlıkça başvurusu kabul edilen 74 projeye yaklaşık 8 milyon TL hibe desteği verileceğini açıkladı.



Başvuruları 2 Ağustos 2019 tarihinde başlayıp 29 Aralık 2019 günü sona eren Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 13.Etap uygulamaları çerçevesinde başvurusu uygun görülen 74 adet projenin Bakanlıkça kabul edildiğini söyleyen Müdür Orhan Özçalık, "Başvurusu uygun görülen 74 projenin; 65 adedi Çiftlik Faaliyetlerini Geliştirme, 2 adedi Bitkisel Ürün İşleme, 2 adedi Hayvansal Ürün İşleme, 2 adedi yeni ahır yapımı, 2 adedi yenilenebilir enerji (güneş enerjisi) üretimi, 1 adedi de El Sanatları Projesi olarak gerçekleşti" dedi.



" 65 çiftliğe yaklaşık 3 milyon TL hibe desteği"



Özçalık, "Uygun görülen 48 başvurunun 65'i (yüzde 88'i) özellikle kırsal alanda faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli çiftliklerce uygulanacak projelerden oluşuyor. Bir başka deyişle ilimizdeki 65 çiftliğe yaklaşık 3 milyon TL hibe desteği verilecek. Böylelikle ülkemizin tarımsal kalkınmasının, kırsaldan başlanmasına katkı sağlanacak. İl Proje Değerlendirme komisyonu tarafından uygun bulunan yaklaşık 17 milyon TL değerindeki 74 adet proje ile ilimizde 105 kişiye istihdam sağlanacak ve yaklaşık 8 milyon TL hibe desteği verilecek. İlimizde bu projelerin uygulanmasıyla KDV dahil yaklaşık 20 milyon TL değerinde ekonomik bir hacim oluşacak. Önümüzdeki günlerde yatırımcılarla imzalanacak hibe sözleşmeleri sonrasında proje uygulamaları başlayacak" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA