Kütahya'da 74 askerin rahatsızlanmasında yemekler 'temiz' çıktı

03.01.2020 15:35 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:35

KÜTAHYA Valiliği, 74 askerin bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye kaldırılmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında yemeklerden alınan numunelerin incelemesi tamamlandı. Yemeklerde zehirlenmeye neden olacak bir bulguya rastlanmadı.

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklerde, geçen 23 Aralık akşamı yenilen yemeğin ardından 74 asker mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesinden şüphenilen askerler tedavilerinin ardından tabucu edilirken, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Sağlık İl Müdürlüğü görevlileri, incelemek üzere yenilen yemekler ile sudan numune aldı.

YEMEKLER TEMİZ ÇIKTI

Eskişehir İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde yapılan incelemede, öğle ve akşam yemeğinde yer alan pilav, türlü ve tatlıda zehirlenmeye yol açacak herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Kütahya Valiliği de yaptığı açıklamada, "Komutanlığa bağlı yemekhane 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde denetlenmiş olup, işletmenin mevzuata uygun olduğu ayrıca asgari teknik ve hijyen şartlarının da uygun olduğu tespit edilmiştir. Aynı gün İl Jandarma Komutanlığı'nın da yemek sunum bölümü denetlenmiş olup, asgari teknik ve hijyen şartlarının uygun olduğu tespit edilmiştir. Tüketilen gıdaların Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği'ne uygun olup olmadığını tespit etmek amacıyla, öğlen tüketilen bahse konu yemeklerden ayrılan numuneler, Eskişehir İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne soğuk zincirle sevk edilmiştir. Yapılan muayene ve analiz sonucunda, tüketilen yemeklerde herhangi bir sorun olmadığı, Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği'ne uygun olduğu tespit edilerek, ilgili laboratuvar müdürlüğünce raporlandırılmıştır" denildi. Kütahya Valiliği açıklamasında, hastaneye kaldırılan 74 askerin rahatsızlanmasının nedeniyle ilgili bilgi yer almadı.

Kaynak: DHA