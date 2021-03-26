Kütahya'da 7 bin kişiye afet eğitimi

2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı etkinlikleri kapsamında deprem ve afet bilinci oluşturmak amacıyla tüm Türkiye'yi dolaşan "Deprem Simülasyon Eğitim Tırı" Kütahya'da vatandaşların ziyaretine açıldı.

2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı etkinlikleri kapsamında deprem ve afet bilinci oluşturmak amacıyla tüm Türkiye'yi dolaşan "Deprem Simülasyon Eğitim Tırı" Kütahya'da vatandaşların ziyaretine açıldı.

Zafer Meydanı'nda konuşlandırılan Deprem Simülasyon Eğitim Tırının ilk günkü ziyaretçileri Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ile ilkokul öğrencileri oldu.

Deprem öncesi alınması gereken önlemler, deprem anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği AFAD Kütahya Müdürü Ahmet Ali Artun tarafından uygulamalı olarak anlatıldı.

Farkındalık eğitiminde deprem anını ilk tecrübe eden öğrenciler oldu. Tırda 6,7 büyüklüğündeki Van depremini yaşayan öğrenciler teorik bilgilerini uygulama imkanı buldular. Öğrencilerin ardından tırda incelemelerde bulunan Vali Ali Çelik ile beraberindeki protokol üyeleri ise 7,4 büyüklüğündeki İzmit depremini yaşadı.

Depremlerin hem insanlığın hem de Türkiye'nin sorun alanlarından biri olduğunu kaydeden Vali Ali Çelik, AFAD Başkanlığının kurulduğu günden bugüne afetlere hazırlık kapsamında çok ciddi çalışmalar yaptığını söyledi.

"Bu yıl afete hazırlık yılı"

Depremlerin kaçınılmaz olgular olduğunu belirterek "Hazır olmalıyız" diyen Vali Ali Çelik, Türkiye'nin 10 büyük depremi arasında yer alan Gediz Depremini hatırlattı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Vali Çelik, "Özellikle Kütahya açısından da 1970 yılında Gediz Depremi Kütahya ve çevre iller açısından en önemli afet olarak zihinlerimizdeki alanlardan biri. Büyüklerimizden, o sarsıntının şiddetini sürekli hissettiklerini 1 ay evlerine giremediklerini defalarca duymuşuzdur. Çok fazla insanımız da maalesef hayatını kaybetti. Hiçbir can kaybımız olmaması için depreme hazırlıklı olmalıyız" dedi.

İçişleri Bakanlığının 2021 yılını "Afetlere Hazırlık Yılı" ilan ettiğini de hatırlatan Vali Çelik, "AFAD İl Müdürlüğümüzün koordinesinde; tüm kurumlarla iş birliği içerisinde afet eğitimlerine başladık. Şu ana kadar 7 bin insanımıza afet eğitimi verdik. Yıl sonuna kadar 300 bin insanımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Bu anlamda bütün Kütahyalıların afet öncesi, sonrası ve esnasında yapılması gerekenleri öğrenmeleri ve davranış biçimlerine dönüştürmeleri yönünde beklentimiz var" diye konuştu.

Zafer Meydanı'nda konuşlandırılan Deprem Simülasyon Eğitim Tırı, 27 Mart Cumartesi gününe kadar ziyarete açık olacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı