Kütahya'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yeniden sokağa çıktı
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Kütahya'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

Kütahya'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yeniden sokağa çıktı Kütahya'da, sokağa çıkma kısıtlamasına ikinci kez ara verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, kentte hava sıcaklığının 32 dereceye kadar ulaşmasına rağmen, dışarıya çıkmayı tercih etti.

Kütahya'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yeniden sokağa çıktı
17.05.2020 19:19 | Son Güncelleme: 17.05.2020 19:20

Kütahya'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

KÜTAHYA - Kütahya'da, sokağa çıkma kısıtlamasına ikinci kez ara verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, kentte hava sıcaklığının 32 dereceye kadar ulaşmasına rağmen, dışarıya çıkmayı tercih etti.

Şehrin en işlek caddelerinden Sevgi Yolu üzerinde yürüyüş yapıp bir birleriyle sohbet eden 65 yaş ve üstü vatandaşlar, ikinci kez sokağa çıkmanın sevincini yaşadı.

Vatandaşların bazıları parklarda oturup vakit geçirirken, bazıları da yürüyüş yapıp bisiklete binmeyi tercih etti.

Vatandaşlar, "İkinci kez dışarıya çıkmanın sevincini yaşıyoruz. Böyle çok iyi oldu. Biraz gezinip, hava alacağız ve sonra evimize gideceğiz. Bu virüs denen bela dünyamızı mahvetti. İnşallah güzel günler yakın. Yeter ki kurallara uyalım" şeklinde konuştular.

Bu arada, 65 yaş ve üstü vatandaşların maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü.

Kütahya'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

Kaynak: İHA

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