Kütahya'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması
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Kütahya'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması

06.11.2020 11:06 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:11
Kütahya'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması

Kütahya'da artan Korona virüs vakaları sonrasında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara 11.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Kütahya'da artan Korona virüs vakaları sonrasında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara 11.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek tedbirler alındığı ifade edilerek, "6 Kasım 2020 itibarıyla ilimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 11.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının yasaklanmasına, kısıtlama saatlerinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızca vefa sosyal destek ekiplerine bildirilen ihtiyaçlarının ilgili kurumlarca karşılanmasına karar verilmiştir. Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri olmak üzere kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin, meslek odaları başkanlarının muaf tutulmuştur" denildi.

Açıklamada, kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği belirtilen açıklamada, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında adli işlem yapılacağı belirtildi.

(Hüseyin Efe/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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