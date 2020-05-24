Kütahya'da 65 yaş üzeri vatandaşlar bayramda güneşli havanın keyfini çıkardı Kütahya'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının 8 saatliğine kaldırılması ile bayramda dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Kütahya'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının 8 saatliğine kaldırılması ile bayramda dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kentin işlek caddesi Sevgi Yolu'na çıkmaya başlayanların sosyal mesafe kuralına uyup, maske taktıkları gözlendi. Geçen haftaki serbestlikte sıcak dolayısıyla sokağa çıkamayan 65 yaş üstü bazı vatandaşlar, bu hafta özellikle manzaralı parkları doldurdu.Bazı vatandaşlar ise arefe günü yapamadıkları kabir ziyaretini bugün yaptı. Musalla Mezarlığı'na gelen vatandaşlar, yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Öte yandan, polis ekipleri vatandaşlara sosyal mesafe uyarısı yaptı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA