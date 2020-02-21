Kütahya'da 6 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Kütahya'da 6 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kütahya'da, akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

21.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:06
Kütahya'da 6 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

'da, akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl ekipleri, akaryakıt kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında Kütahya-Afyonkarahisar kara yolundaki polis noktasında bir kamyoneti durdurdu.

Araçta yapılan aramada bidonlar içinde 6 ton madeni yağ karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçtaki şüpheliler, H.İ.K. ve H.S. emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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