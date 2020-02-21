Kütahya'da 6 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Kütahya'da, akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya'da, akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında Kütahya-Afyonkarahisar kara yolundaki polis noktasında bir kamyoneti durdurdu.
Araçta yapılan aramada bidonlar içinde 6 ton madeni yağ karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Gözaltına alınan araçtaki şüpheliler, H.İ.K. ve H.S. emniyete götürüldü.