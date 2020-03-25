Kütahya'da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi
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Jandarma, Kütahya, 3. Sayfa

Kütahya'da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi

Kütahya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda "Bonzai" olarak adlandırılan uyuşturucu madde ele geçirildi.

25.03.2020 11:31 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:31
Kütahya'da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi

Kütahya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda "Bonzai" olarak adlandırılan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbarı çalışmalar neticesinde Kütahya-Eskişehir karayolu 10. kilometresi Ahmetoluğu Köyü mevkiinde durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada kağıda sarılı 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan A.K., E.A., E A. ve M.A.D. isimli şahıslar yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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