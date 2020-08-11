Kütahya'da 546 köy ilaçlanıyor
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Kütahya'da 546 köy ilaçlanıyor

Kütahya Valisi Ali Çelik'in talimatıyla, Kütahya'da 546 köyde sinek ve haşerelere karşı mücadele başlatıldı.

Kütahya'da 546 köy ilaçlanıyor
11.08.2020 18:01 | Son Güncelleme: 11.08.2020 18:12

Kütahya Valisi Ali Çelik'in talimatıyla, Kütahya'da 546 köyde sinek ve haşerelere karşı mücadele başlatıldı. Kütahya İl Özel İdaresince gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları Ekim ayına dek devam edecek.

Kütahya İl Özel İdaresi, halk sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı merkez köyler ve ilçelerinin tamamında ilaçlama çalışmaları başlattı.

Köylerin yaşanabilir hale gelmesi ve köy halkının yaşam kalitesinin artırılması için altyapı, yol, eğitim gibi alanlardaki yatırımlarının yanı sıra sağlıklı ve temiz bir çevre için de mücadele veren İl Özel İdaresi, köylerde belirli periyotlarda ilaçlama çalışmaları yapıyor.

Sinekle mücadele çalışması ile insan ve çevre sağlığının korunması, sineklerin ortaya çıkarması muhtemel salgın hastalıkların önlenmesi hedefleniyor. Köyler, özel ekipman ve araçlarla taranıp ilaçlanıyor.

6 ekip, 12 personelle gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları Ekim ayına dek devam edecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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