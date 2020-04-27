Kütahya'da 53 bin 400 kök kaçak ekilmiş haşhaş bitkisi ele geçirildi
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Kütahya'da 53 bin 400 kök kaçak ekilmiş haşhaş bitkisi ele geçirildi

Kütahya merkez ve Gediz ilçesinde jandarma tarafından 53 bin 400 kök kaçak ekilmiş haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Kütahya'da 53 bin 400 kök kaçak ekilmiş haşhaş bitkisi ele geçirildi
27.04.2020 22:06 | Son Güncelleme: 27.04.2020 22:07

Kütahya merkez ve Gediz ilçesinde jandarma tarafından 53 bin 400 kök kaçak ekilmiş haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Değirmenözü Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde Merkez ilçe Ahiler Köyü Bölükmeşe mevkiinde yaklaşık 5 bin 470 metrekare alana yasadışı haşhaş ekimi yapıldığı bilgisi alındı. Bahse konu olan yerde yapılan incelemede, H.P. isimli şahsın 5 bin 470 metrekare tarlasına yasadışı haşhaş ekimi yaptığı tespit edildi. Toprak Mahsulleri Ofisi ekiplerince alanda yapılan kontrolde; 32 bin 400 kök haşhaş bitkisinin ekili olduğu belirlendi. Daha sonra haşhaş bitkisi yerinde imha edildi.

Öte yandan Gediz ilçesi Sazlık köyü Akalan mevkiinde İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gediz ilçesi Gökler Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek yaptıkları kontrollerde A.G. isimli şahsın 3 bin metrekare alan içerisine izinsiz olarak 21 bin kök haşhaş ektiği belirlendi. Haşhaş ekili alan traktörle sürülmek suretiyle imha edildi. Şüpheli H.P ve A.G hakkında adli tahkikata başlandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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