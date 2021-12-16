KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da 500'ü aşkın metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi

174'ü onarılan metruk binaların 735'inin ise 1 Mart 2022'ye kadar yıkılmasının öngörülüyor

Börekçiler Mahalle Muhtarı İsmail Arı:

"Devletimizin metruk binalarla ilgili çıkartmış olduğu kanun bizleri memnun etmiştir"

KÜTAHYA - Kütahya'da tespit edilen bin 422 metruk binanın 533'ünün yıkıldığını, 174'ünün onarıldığı ve 735'inin ise 1 Mart 2022'ye kadar yıkılmasının öngörüldüğü bildirildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik açısından risk teşkil eden metruk yapıların yıkılması ya da kontrol altına alınması amacıyla il genelinde sürdürülen çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir süre önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, metruk binaların yıkılması hakkında yaşanan tartışma için, "2019'da çıkan bir kanun var. İmar Kanunun 39'uncu maddesi açık bir yetki vermiş. Eğer böyle bir metruk bina görürseniz, asayişe, kamu düzenine yönelik bir anlayış eksiliği görüyorsanız yıkabilme kabiliyetine sahipsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Kütahya Valiliği, bu yasa çerçevesinde ildeki metruk binalarla ilgili geniş çaplı bir çalışma başlatmıştı. Yasa çerçevesinde Kütahya'da bin 422 metruk bina bulunduğu tespit edildi. Binalardan 533'ü yakılırken, 174'ü de onarıldı.

Kentte metruk binanın yoğun olduğu Börekçiler Mahallesi Muhtarı İsmail Arı, "Bilindiği gibi, metruk bina problemi yıllardır bir türlü çözülemiyordu. Devletimizin metruk binalarla ilgili çıkartmış olduğu kanun bizleri memnun etmiştir. Metruk binalar uyuşturucu ve uygunsuz hareketlerin mekanı olmuştu. Devletimizin metruk binalarla ile ilgili çalışmalarını destekliyorum" diye konuştu.

Kütahya'da 735 metruk binanın da 1 Mart 2022'ye kadar yıkılması planlanıyor.