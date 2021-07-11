Kütahya'da 500 gram metamfetamin ele geçirildi
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Kütahya'da 500 gram metamfetamin ele geçirildi

Kütahya'da 500 gram metamfetamin ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da polis ekiplerince durdurulan bir araçta 500 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

KÜTAHYA'da polis ekiplerince durdurulan bir araçta 500 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Afganistan uyruklu A.Ö.W. gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Afganistan uyruklu A.Ö.W.'nün bulunduğu otomobil kent girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada siyah poşet içerisinde 500 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli A.Ö.W. ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.


Kütahya'da 500 gram metamfetamin ele geçirildi
Kütahya'da 500 gram metamfetamin ele geçirildi
Kütahya'da 500 gram metamfetamin ele geçirildi
Kütahya'da 500 gram metamfetamin ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç

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