Kütahya'da 50 kadın, 9 ayda 4 milyon maske üretti

KÜTAHYA Belediyesi, nisan ayında kurduğu tesiste bugüne kadar 4 milyondan fazla maske üreterek 1 milyon kadarını ücretsiz olarak dağıttı. Tesis iş bulmakta zorlanan 50 kadına da istihdam yaratırken, kentin koronavirüsle mücadele kapsamında maske ihtiyacını karşıladı.

Kütahya Belediyesi Mart ayında ortaya çıkan koronavirüs salgınının ardından bünyesindeki SİMPAŞ A.Ş. ile birlikte maske üretim tesisi kurdu. Kentte salgının ilk dönemlerinde yaşanan maske sorununun aşılmasında önemli rol oynayan tesiste bugüne kadar 4 milyon maske üretildi, 1 milyonu ise ücretsiz olarak dağıtıldı. Ayrıca kentte iş bulmakta güçlük çeken 50 kadına da yeni bir istihdam yaratıldı. Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, SİMPAŞ A.Ş. bünyesinde kurulan maske üretim atölyesini 4 Nisan'da faaliyete geçirdiklerini ifade ederek, "O günden bu yana yaklaşık 4 milyon adet maske üretimi gerçekleştirdik. Bunun yaklaşık 1 milyon adedi belediyemiz tarafından temin edilerek doğrudan Kütahya'daki hemşehrilerimize ücretsiz olarak dağıtıldı. Belediye hizmet birimlerine gelen vatandaşlarımız başta olmak üzere, pazar yerlerine gelen ve toplu taşıma araçlarını kullanan halkımıza pandemi kurulu kararı gereğince teminini üstlendik. Maske üretim atölyemiz üretimine devam ediyor. Pandemi sürecinde maske ihtiyacının hat safhaya çıktığı dönemde 3 vardiya olarak çalıştı ve Kütahyamızı başka illerin eline baktırmadan gerek belediyemiz gerek diğer kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere özel sektörün talebi de karşılanmaya çalışıldı. Ben bu süreçte Kütahyamızın en önemli ihtiyaçlarından birisi olan maske ihtiyacını karşılamaları nedeniyle başta şirket yöneticilerine ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

'DESTEK İÇİN BİZİ TERCİH EDİN'

SİMPAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Türker ise; koronavirüs sürecinde maskenin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Mart ayında pandemi başladı ve biz 4 Nisan'da çalışmalarımızı bitirerek atölyemizi faaliyete geçirdik. Nisan ayından bugüne kadar 9 aylık süre içerisinde 4 milyona yakın maske ürettik. SİMPAŞ A.Ş. olarak üretmiş olduğumuz maskelerin bütün resmi evrakları tamamdır. Piyasada satışlara uygun olmayan maskeler nedeniyle satışlarda istediğimiz rakama ulaşamadık. Vatandaşlarımızdan hem ana sponsoru olduğumuz Kütahyaspor'a hem de SİMPAŞ'a destek açısından bizi tercih etmelerini rica ediyoruz" dedi.

KADINLARA İŞ KAPISI OLDUMaske üretim tesisi kentin maske ihtiyacını karşılarken, iş bulmakta güçlük çeken 50 kadını da iş sahibi yaptı. İnternet üzerinden başvuruda bulunarak tesiste çalışmaya başladığını belirten Emine Şen, "Başvurum kabul oldu. Çok şükür buradayız. Belediye başkanımızın açtığı istihdamla bu zorlu süreçte işe başlayalı 7 ay oldu. Çok zor bir dönemden geçerken burada işe başladım ve çoluğumuza çocuğumuza katkı sağlamış olduk. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz" dedi. Pandemi nedeniyle 6 yıldır çalıştırdığı işletmeyi kapatmak zorunda kalan Kübra Özalp da tesiste iş bularak geçim sağladığını söyledi. Yaklaşık 4 aydır tesiste maske üretimi yaptığını ifade eden Özalp, "6 yıldır esnafım. Fakat pandemi sebebiyle dükkanımı önce küçülttüm sonra kapatma kararı aldım. Belediyemizin SİMPAŞ A.Ş. için açtığı ilanı gördüm ve internetten başvuruda bulundum. Yaklaşık 4 aydan bu yana burada çalışıyorum. Tüm dünyayı rehin alan bu salgın sürecinde Kütahyamızın hizmet verdiği maske atölyesinde 3 vardiya 24 saat şeklinde üretim yapıp tüm şehrin maske ihtiyacını giderdiğimizi düşünüyoruz. Ben ve ekip arkadaşlarımız adına Belediye Başkanımız Sayın Prof. Dr. Alim Işık Bey'e çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ