Kütahya'da 5 Korona virüs Covid-19 vakası var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kütahya'da 5 Korona virüs Covid-19 vakası bulunduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kütahya'da 5 Korona virüs Covid-19 vakası bulunduğunu bildirdi.

Kütahya'nın, toplam 5 vaka ile Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de en az vakanın yaşandığı 7. il durumunda olduğunu açıklandı.

Türkiye'deki toplam vaka sayısının 15 bini geçtiğini belirten Bakan Koca, il il verilerin ise Sağlık Bakanlığı sitesinden duyurulduğunu söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA