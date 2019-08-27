Kütahya'da "5. Geleneksel Türk Oyunları Festivali" heyecanı

27.08.2019 12:34

Kütahya'da bu yıl 5'inci kez düzenlenen "Geleneksel Türk Oyunları Festivali"nin hazırlıklarının tamamlandığı bildirildi.



Belediye Başkanı Alim Işık, Belediye Sosyal Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kütahya Belediyesi ve Okçuluk Federasyonu iş birliğinde organize edilen Kütahya Germiyan Geleneksel Türk Oyunları Festivali'ne 4 ülke ve 61 şehirden bin 500'ye yakın sporcunun katılmasını beklediklerini söyledi.

Festivalin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gerçekleştirilmesinin kutlamalara ayrı bir heyecan katacağını belirten Işık, şöyle konuştu:

"Amacımız hem seçim öncesi vatandaşlarımıza taahhüt ettiğimiz projeler kapsamında Kütahya'nın tanıtımını ciddiye alıp bu anlamda somut adımlar atmak, hem de projelerimizden biri olan geleneksel ata sporunu destekleme taahhüdümüzü yerine getirmek. Nasip olursa yakın bir zamanda şu andaki Atlı Spor Tesisleri'nin olduğu tesisimizi Geleneksel Ata Sporları Merkezi olarak düzenlemeyi planlıyoruz. Onunla ilgili projelerimiz var. 4 ülke 61 şehirden bin 500'e yakın sporcunun ağırlanacağı böyle bir etkinliğin önemli olduğunu düşünüyorum. Belediye olarak yanındayız, birlikte bu işi inşallah başaracağımıza inanıyoruz."

Germiyan Geleneksel Ata Sporları Kulübü Başkanı Selim Erdoğan da festivalle birlikte kentin tanıtımına önemli katkı sunulacağını aktardı.

Erdoğan "30 ülkenin billboardlarında ve sosyal medyası üzerinde Kütahya Türkiye yazıyor. 30 ülkenin federasyonlarına buradaki yarışmanın deklarasyonu yapılmış durumda. 61 şehir ve 4 ülkeden 104 kulüp katılıyor. Bireysel sporcularla 452'si kadın 800'ü erkek toplam bin 252 sporcu cuma gününden itibaren Kütahya'da olacaklar. 3 gün boyunca misafir edip ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA