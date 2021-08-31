Kütahya'da 5 büyüklüğündeki deprem sonrasında 16 artçı sarsıntı kaydedildi
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Kütahya'da 5 büyüklüğündeki deprem sonrasında 16 artçı sarsıntı kaydedildi

Kütahya'da 5 büyüklüğündeki deprem sonrasında 16 artçı sarsıntı kaydedildi
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Kütahya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrasında 16 artçı sarsıntı kaydedildiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Kütahya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrasında 16 artçı sarsıntı kaydedildiği bildirildi.

AFAD tarafından depreme ilişkin ön değerlendirme raporu hazırlandı.

Raporda, bugün saat 14.04'te merkez üssü Kütahya Altıntaş olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Rapora göre, yerin 12,07 kilometre derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan Kütahya ilinin Altintaş ilçesine bağlı Osmaniye köyüne uzaklığı 1,23 kilometre olarak ölçüldü. Ana şoktan saat 14.59'a kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1 ile 2,5 arasında değişen 16 artçı deprem kaydedildi. Depremin belirgin süresi ise 3,17 saniye olarak hesaplandı.

Depremin merkez üssüne en yakın 5 yerleşim yeri, Altıntaş'ın Osmaniye, Beşkarış, Murathanlar, Genişler, Yolçatı köyleri olarak belirlendi. Merkez üssüne en yakın 5 il merkezi ise Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Bilecik olarak sıralandı.

Öte yandan, raporda depremin hangi faydan kaynaklandığının yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmalarıyla belirleneceği kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 14.04'te merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, saat 14.04'te merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
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