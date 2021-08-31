Kütahya'da 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı binalarda çatlaklar oluştu
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Kütahya'da 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı binalarda çatlaklar oluştu

Kütahya'da 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı binalarda çatlaklar oluştu
Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin ardından bazı binalarda küçük çapta hasarlar meydana geldi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin ardından bazı binalarda küçük çapta hasarlar meydana geldi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, AA muhabirine, depremin merkez üssünün Aydınlar köyü civarı olduğunu söyledi.

İlçe merkezinde bir binanın balkonundan 3-5 tuğlanın düştüğünü, Beşkarış köyünde de 2-3 evin bacalarında döküntüler olduğunu belirten Çelik, "Hiçbir yaralımız ve bir sıkıntımız yok, ufak tefek hasarlar var." dedi.

Çelik, hasar tespit komisyonunun bölgeye ulaşarak incelemelerine başladığını anlattı.

Çevre ve Şehircilik ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) müdürlüklerine bağlı ekiplerin de sahada olduğunu, köy köy gezdiklerini dile getiren Çelik, "Tüm köylerimizdeki muhtarlarla görüştük. Herhangi bir can kaybı yok. Binalarda ufak tefek çatlaklar ve yarıklar var, o da çok sayıda değil. Bunların da hızlı şekilde tespitlerini yapıyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 14.04'te merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, saat 14.04'te merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
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