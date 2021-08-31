KÜTAHYA'DA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
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KÜTAHYA'DA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Aydınlar köyünde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları sonucu Aydınlar, Beşkarış ve Genişler köylerinde 15 binanın ağır hasar gördüğü belirlendi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Aydınlar köyünde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları sonucu Aydınlar, Beşkarış ve Genişler köylerinde 15 binanın ağır hasar gördüğü belirlendi. Köylerde toplam 11 çadır kurulurken, Beşkarış köyünde 5 aile bir okula yerleştirildi. Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke ve ilgili kurum müdürleriyle birlikte depremden en çok etkilenen Aydınlar, Beşkarış ve Genişler köylerinde inceleme yaptı. Depremde evleri zarar gören vatandaşlarla geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Çelik, depremden zarar gören evleri inceledi. AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay ekipleri de bölgedeki çalışmalarına devam ediyor.

Bölgedeki son durum ve yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Vali Çelik, depremin oluşturduğu hasarların hızlı bir şekilde ortadan kaldırılacağını belirterek, şunları söyledi:

"Depremle ilgili olarak arkadaşlarımız afet planı kapsamında çalışmalarına ivedi şekilde başladı. Deprem olur olmaz bizimle irtibata geçtiler. Muhtarlarımız, jandarma, emniyet birimlerimiz ve kaymakamımız alanda taramalarını bitirdiler. Çok şükür ki hem Kütahya'mızda hem Afyon'umuzda herhangi bir can kaybı olmadı. En büyük mutluluğumuz bu zaten. 7 tane zarar tespit birimi oluşturduk. Onların yapmış olduğu çalışmalarda 3 köyde 15 ağır hasarlı bina tespit ettik. Bu vatandaşlarımızın hepsiyle irtibat halindeyiz. Onların ihtiyaçlarını, barınma ile ilgili taleplerini hızlı bir şekilde aldık. Hayvancılıkla uğraşan, başka noktaya ayrılmak istemeyen köylümüzü geçici olarak çadırlarda barındıracağız. Diğer vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda gerek kamu misafirhanelerinde gerekse de okullarımızı, ihtiyaç halinde özel misafirhane ve otelleri her türlü imkanı onların emirlerine sunduk. Bazı vatandaşlarımız yakınlarının, çocuklarının yanında veya ikinci ikametlerinde kalacaklarını söylediler. Onların bu süreçte sorunsuz bir şekilde geçinmeleri için hem AFAD hem Türk Kızılay'ı aktif olarak sahada görev yapıyor. Depremin oluşturduğu, hafif çaplı da olsa hasarlar hızlı bir şekilde devletimizin tüm imkanları ile ortadan kaldırılacaktır."

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

KÜTAHYA'DA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
KÜTAHYA'DA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
KÜTAHYA'DA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
KÜTAHYA'DA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
KÜTAHYA'DA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
KÜTAHYA'DA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
KÜTAHYA'DA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
KÜTAHYA'DA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
KÜTAHYA'DA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
KÜTAHYA'DA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
KÜTAHYA'DA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
KÜTAHYA'DA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
Son Dakika! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
Son Dakika! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
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