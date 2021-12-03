Kütahya'da '43 ülkeden 43 öğrenci'

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) eğitim gören '43 farklı ülkeden 43 öğrenci', Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette öğrencileri Kütahya'da ve belediyede ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Işık, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin başlattığı proje kapsamında Kütahya'da eğitim amaçlı bulunan 43 ülkeden 43 öğrenci ile tanıştıklarını ifade etti. Başkan Işık, "Öğrencilerimizin talepleri olan ve bizim yapabileceğimiz konuları dinledik. Şehrimize hoş geldiniz diyorum. Kütahyalı hemşehrilerimin farklı ülkelerden gelen ve bizim misafirimiz olan bu öğrencilerimize yardımcı olmalarını konusunda talepte bulunuyorum. Onların bu talebini sizlere iletiyorum" dedi.

Öğrencilerin Kütahya'da kaldıkları süre içinde, şehrin birer gönüllü elçisi olarak gittikleri ülkelerde Kütahya'yı tanıtacaklarını ifade eden Başkan Işık, Kütahya'da en iyi şekilde eğitimlerini alarak hizmet vereceklerini belirtti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Yunus Şişman, üniversitede 84 ülkeden öğrencinin bulunduğunu ifade ettiği konuşmasında, Kütahya'nın plaka numarası 43 olduğu için 43 ülkeden 43 öğrenci ile belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı ziyaret etmek istediklerini belirtti.

Şişman, "Kütahya'nın uluslararası bir kent olduğu, Birleşmiş Milletler tarafından tescil edilmişti. Farklı ülkelerden öğrencileri buraya getirerek Kütahya'da başta gönül coğrafyamız olarak tüm dünya ülkelerindeki öğrencilerimizin rahat ve kaliteli bir ortamda eğitim alacaklarını ispatlamak için buradayız. Belediye başkanımıza verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA