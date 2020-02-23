Kütahya'da 42 şişe kaçak içki ele geçirildi
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Kütahya'da 42 şişe kaçak içki ele geçirildi

Kütahya'da bir araçta yapılan arama sonucunda 42 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

23.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:24
Kütahya'da 42 şişe kaçak içki ele geçirildi

'da bir araçta yapılan arama sonucunda 42 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.


Kütahya İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yaptıkları istihbari çalışma sonucu il merkezinde piyasaya gümrük kaçağı alkollü içki sürüleceği bilgisi aldı. Ekiplerin içerisinde 3 kişinin bulunduğu araçta yaptığı aramada toplam 42 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirilirken, gözaltına alınan U.Y., C.A. ve B.P. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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