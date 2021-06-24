Kütahya'da 40 şişe sahte parfüm ele geçirildi
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Kütahya'da 40 şişe sahte parfüm ele geçirildi

Kütahya'da 40 şişe sahte parfüm ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da polis uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, üzerinde herhangi bir ibare ve etiket bulunmayan faturasız 40 şişe parfüm ele geçirildi.

Kütahya'da polis uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, üzerinde herhangi bir ibare ve etiket bulunmayan faturasız 40 şişe parfüm ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kütahya- Afyonkarahisar yolu polis uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, üzerinde Türkçe herhangi bir ibare ve etiket bulunmaya faturasız 40 şişe parfüm ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.T ve K.Ş. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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