Kütahya'da 4-6 yaş grubu Kur'an kursu açılışı Kütahya'da, İl Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş grubuna hizmet verecek Kur'an kursu açıldı.

Kütahya'da, İl Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş grubuna hizmet verecek Kur'an kursu açıldı.

Vali Ömer Toraman, Dumlupınar Mahallesi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, geleceğin sağlam temellerin üzerine kurulması için eğitim faaliyetlerinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Açılışı yapılan Kur'an kursunun eğitime katkılar sunacağını belirten Vali Toraman, şunları kaydetti:

"Eğitim anlamında yapılan çalışmalarla aslında geleceğimizi teminat altına almış oluyoruz. Bu çalışmalarla devletimizi, vatanımızı, milletimizi geleceğinden emin hale getiriyoruz. Burada yetişecek çocuklarımızın özellikle dinimizin, medeniyetimizin, kültürümüzün temellerini öğrenerek yetişeceğini hesaba katarsak güzel bir gelecek olacağına ilişkin ümidimiz artıyor."

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar da çocukların burada Kur'an'ın Arapça dili olan harfleri öğrendikleri gibi sevginin ve merhametin dilini de öğreneceklerini anlattı.

Törende, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ile Belediye Başkanı Alim Işık da konuşmalarında, kursun açılmasına katkı sunanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Toraman, kursun yapımına destek veren Mustafa Uygun'a plaket verdi.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duanın ardından kursun açılışı yapıldı.

Kaynak: AA