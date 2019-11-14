Kütahya'da 35 öğrenciye hafızlık beratı

14.11.2019 17:26 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:26

Kütahya'da, Kur'an kurslarında hafızlık eğitimlerini tamamlayan 35 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi.



Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında örgün eğitimlerinin yanı sıra hafızlık eğitimi alan 35 öğrenciye, Kütahya Spor Salonu'ndaki programda icazet belgeleri verildi.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, törende yaptığı konuşmada, Kütahya'nın hafızlık konusunda köklü bir geleneğe sahip olduğunu vurguladı.



Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu ise Başkanlığın 1975 yılından bu yana 154 bin 618 hafıza belge verdiğini söyledi.

Başkanlık olarak hafızlığa büyük önem verdiklerini belirten Muslu, "Günümüzde her yıl Allah'a şükürler olsun 10 bin ila 15 bin arasında hafızlığını bitirmiş öğrencilerimiz hafızlık belgesini almak için başkanlığımıza müracaat etmekte ve yaklaşık 10 bin civarında öğrencimiz hafızlık belgesi almaya hak kazanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttüğümüz proje kapsamında ülkemiz genelinde 171 okul, 225 Kur'an kursu iş birliği kapsamında toplam 14 bin 900 öğrenci hafızlık eğitimini sürdürmektedir." dedi.

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği programda, İstanbul Çamlıca Camisi İmam Hatibi Kurra Hafız İshak Danış, Kur'an ziyafeti sundu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince, eğitimlerini tamamlayıp hafız olan öğrencilere icazet belgeleri ile hediyeler verildi.

Kaynak: AA