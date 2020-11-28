Kütahya'da 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı

Kütahya'da durdurulan tırın dorsesinde 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kütahya'da durdurulan tırın dorsesinde 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya-Tavşanlı kara yolunda seyir halinde olan bir tırın kaçak ve karışımlı akaryakıt taşıdığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Yerleşkesi yakınlarında durdurulan tırın dorsesinde yapılan aramada, tanklar içinde 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin