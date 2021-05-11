Kütahya'da 30 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 30 bin adet bandrolsüz içi tütün doldurulmuş makaron (sigara) ele geçirildi.