Kütahya'da "30 Ağustos Zafer Bayramı" sergisi

29.08.2019 14:52

Kütahya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fotoğraf ve resim sergisi açıldı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde, Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneğince "Dumlupınar 1922" konulu fotoğraf sergisi, Kütahya Güzel Sanatlar ve Edebiyat Derneğince de "Dumlupınar'dan 2023'e" konulu resim sergisi hazırlandı.



Kütahya Güzel Sanatlar ve Edebiyat Derneği Başkan Yardımcısı Gökhan Akca, açılışta yaptığı konuşmada, sergide yer alan eserleri kısa sürede hazırlayarak sanatseverlerin beğenisine sunduklarını söyledi.

Akca, "Dernek olarak sanatsal anlamda ulusal ve uluslararası birçok çalışmaya imza attık. Bu yıl da proje kapsamında Sayın Valimizin de 'olur'uyla 'Dumlupınar'dan 2023'e' konulu resim sergisi hazırladık." dedi.

Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği üyesi Emel Oğur da zaferin kazanıldığı toprakları fotoğraflayarak insanların beğenisine sundukları için çok mutlu olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından her iki serginin açılışı protokol üyelerince yapıldı.

Kaynak: AA