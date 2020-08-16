Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel on-line satranç turnuvası düzenlenecek Kütahya Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılı dolayısıyla on-line satranç turnuvası düzenleyecek.

Kütahya Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılı dolayısıyla on-line satranç turnuvası düzenleyecek.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Asım Gündüz anısına 27 Ağustos Perşembe günü düzenlenecek turnuva, 8,10,12 yaş ve açık kategorilerinde gerçekleştirilecek.

"Chess.com" internet sitesi üzerinden yapılacak turnuvada dereceye giren ilk üç sporcuya madalya ve hediyeler verilecek.

Kaynak: AA