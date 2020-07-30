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Kütahya'da 3. Lig sevinci

Belediye Kütahyaspor'un, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararı ile 3. Ligine çıkmaya hak kazanması, şehirde büyük bir sevinçle karşılandı.

Kütahya'da 3. Lig sevinci
30.07.2020 10:20 | Son Güncelleme: 30.07.2020 11:37

Belediye Kütahyaspor'un, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararı ile 3. Ligine çıkmaya hak kazanması, şehirde büyük bir sevinçle karşılandı.

Belediye Kütahyaspor Kulübü Fahri Başkanı ve Belediye Başkanı Alim Işık, "İnandık ve başardık. Kim ne derse desin. Önce inanacaksınız, hedefi doğru belirleyeceksiniz. Ekibinizi bu hedef doğrultusunda doğru yöneterek doğru çalıştıracaksınız ve bu sonucu alacaksınız. Onun için başta taraftarımız, oyuncularımız, teknik ekibimiz, vatandaşlarımız, belediye Kütahyaspor'un çok değerli yöneticileri ve belediyemizin değerli yöneticileri bu başarının ortağıdır. Hemşehrilerimize hayırlı olsun. Şimdi hedef 3. Ligde şampiyonluk" dedi.

Vali Ali Çelik: "Kütahyamıza hayırlı olsun"

Kütahya Valisi Ali Çelik, "TFF 3. Lig'e yükselerek ilimizi temsil edecek Belediye Kütahyaspor ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Kütahya'mıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İshak Gazel: "Yolun açık olsun Belediye Kütahyaspor"

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, "Tescil edilen Bölgesel Amatör Ligde liderle arasında en fazla 3 puan olan takımların 3.Lige çıkmasına karar verildi. Bu kapsamda Belediye Kütahyaspor da 3.Ligde oynayacak. Bu müjdeli haberi veren Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun Kütahyaspor" diye konuştu.

Ceyda Çetin Erenler: "Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum"

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "Kütahyasporumuz 3.Lig'e yükseldi.Mavi-Lacivertli Takımıza bol gollü başarılarla dolu bir sezon dilerim. Kütahya'mıza tüm spor camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Ahmet Tan: "Yeni sezonda şimdiden başarılar diliyorum"

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, "3. Lige çıkarak, Kütahyamızı profesyonel liglerde temsil etme mücadelemiz de bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF yönetimine teşekkür ediyor, Kütahyaspor futbol takımımıza 2020-2021 sezonunda şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Sebahattin Ceyhun: "Başarılar Mavi-şimşek"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Kütahyasporumuz 3. lig'de.Kütahyamıza hayırlı olsun. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Kasapoğlu; 'Kulüpler Birliği'nin ortak görüşü ve TFF Yönetim Kurulu toplantısında yapılan değerlendirmeler sonucu bu yıl Süper Lig ile TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de küme düşme kuralının uygulanmamasına karar verilmiştir.Tescil edilen Bölgesel Amatör Lig'de lider ile arasında en fazla 3 puan bulunan takımların TFF 3. Lig'e yükselmesine karar verilmiştir.' Bu kapsamda bir üst lige yükselen Belediye Kütahyaspor'umuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.Başarılar mavi şimşek" dedi.

Ahmet Erbaş: "Adalet yerini buldu"

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, "3. Lig'e yükselen Belediye Kütahyasporumuzu başta hiç bir zaman desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık Kulüp Başkanı Cahit Özel yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcu kardeşlerimi canı gönülden kutluyor birlikte yapmış olduğumuz haklı mücadelemizin güzel bir neticeyle sonuçlanmasının memnuniyetini tüm Kütahyalı hemşehrilerimle paylaşıyorum" dedi.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap da, "Kütahyasporumuz'a hayırlı olsun.3 sene sonra daha iyi yerlerde olacağız.Hep birlikte" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Manşet

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