3. kattaki pencereden düşen hamile kadın ağır yaralandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da bir binanın 3. katındaki pencereden düşerek ağır yaralanan hamile kadın hastaneye kaldırıldı.

Yunus Emre Mahallesi Oba Sokak'taki binanın üçüncü katında ikamet eden iki çocuk annesi Büşra T. (27), henüz belirlenemeyen nedenle evinin penceresinden beton zemine düştü.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 7 aylık hamile kadının, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.