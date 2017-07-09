Kütahya'da 3 Katlı Metruk Binada Yangın

Kütahya'da 3 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Saray Mahallesi, Kütahya Adliye binası arkasında bulunan 3 katlı metruk binada akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Adliyede görevli polisler, telsiz anonsu ile olayı Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kütahya Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.