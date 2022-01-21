Kütahya'da 3 katlı ahşap bina yandı

KÜTAHYA'da 3 katlı ahşap bina, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Saray Mahallesi Firaki Sokak'ta Şefik Temizyürek'e (54) ait 3 katlı ahşap evde, gece yarısı sıralarında yangın çıktı. Evde bulunan Şefik Temizyürek ile Ali Rıza Daban (61), dışarı çıkıp itfaiye ekiplerine haber verdi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede tüm binayı sardı. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin yandaki diğer evlere de sıçramaması için yoğun çaba harcayan ekipler, 1 saatlik çalışmasıyla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında bina, kullanılmaz hale geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri sobadan çıktığı sanılan yangının kesin nedenini belirlemek için çalışma başlattı.