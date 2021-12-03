Kütahya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi

KÜTAHYA (AA) - ??????? Kütahya'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte özel çocuklar sahne aldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Hezar Dinari Kültür Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, Kütahya'nın diğer illerle kıyaslandığında engellilerin erişebilirliğini artıran bir şehir olduğunu söyledi.

Bu günün, engellilerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek, toplumun tüm kesimlerinin onları anlaması, empati kurmasına vesile olması amacıyla içselleştirilmesi adına bir farkındalık günü olduğunu dile getiren Çelik, "Devletimiz son 20 yıldır engelliler konusunda önemli çalışmalar yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Yüzde 40 ve üzeri engellilerimizin hayatlarındaki ihtiyaç duyabilecekleri alanda desteklenmeleri için onlara belli düzeyde aylık gelir sağlanmakta. Bu topyekun bir seferberlik anlayışıyla devletin tüm kademelerinde sürdürülen bir mücadelenin, bakışın değişmesinin neticesi." dedi.

Programda sahne alan biyonik kulaklı çocuklar bayrak şiirini okuması salondakilerden alkış alırken Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi dans topluluğu üyeleri de dans gösterisi sundu.

Kentteki özel bir engelli bakım ve rehabilitasyon merkezi öğrencilerinden oluşan koro şarkı ve türküler söylediği program, engelli erişebilirlik belgesi almaya hak kazanan kurum temsilcilerine belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.