Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde deprem KÜTAHYA'nın Altıntaş ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KÜTAHYA'nın Altıntaş ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde depremin saat 18.22'de, meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü Altıntaş ilçesi olan deprem herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Kaynak: DHA