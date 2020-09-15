Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
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Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde deprem

KÜTAHYA'nın Altıntaş ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
15.09.2020 19:36 | Son Güncelleme: 15.09.2020 19:39

KÜTAHYA'nın Altıntaş ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde depremin saat 18.22'de, meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü Altıntaş ilçesi olan deprem herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.


Kaynak: DHA

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