Kütahya'da 3.2 şiddetinde 2 ayrı deprem - Haberler
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Kütahya'da 3.2 şiddetinde 2 ayrı deprem

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kütahya'da 3.2 şiddetinde 2 ayrı deprem

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 3.2 büyüklüğünde 2 ayrı deprem meydana geldi.

ALTINTAŞ, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 3.2 büyüklüğünde 2 ayrı deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilk deprem Altıntaş ilçesi Saraycık köyünde saat 03.06'da yerin 10.76 kilometre derinliğinde, 3.2 büyüklüğünde meydana geldi.

Yine Altıntaş ilçesine bağlı Aydınlar köyünde saat 06.12'de yerin 15.09 kilometre derinliğinde, 3.2 şiddetinde ikinci bir deprem meydana geldi.

Çevre ilçelerden de hissedilen depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadığını öğrenildi. - KÜTAHYA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Altıntaş, Kütahya, AFAD, 112, 3. Sayfa, Haberler

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