Kütahya'da 276 adet tarihi sikke ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya'da 276 adet tarihi sikke ele geçirildi

Kütahya'da 276 adet tarihi sikke ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da jandarma tarafından 4 şüpheli şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada 276 adet tarihi sikke ele geçirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da jandarma tarafından 4 şüpheli şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada 276 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, 4 şüpheli şahsın ellerinde bulundurdukları tarihi sikkeleri satmak amacıyla müşteri aradıkları bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekipleri tarafından 4 şüphelinin içinde bulunduğu araca yapılan operasyonda, 276 tarihi adet sikke, 2 adet detektör, 1 adet yeraltı sinyal görüntüleme cihazı ve 2 adet altın arama çubuğu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 26 kişi gözaltında

AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 26 kişi gözaltında

 Zehirli yiyeceklerle hayvan katliamı! Köpek, kedi, horoz ve tavuklar teker teker öldü

Zehirli yiyeceklerle hayvan katliamı! Köpek, kedi, horoz ve tavuklar teker teker öldü

 Kütahya'da İYİ Partili merkez ilçe başkanının kadın il yöneticisini darbettiği iddiası

Kütahya'da İYİ Partili merkez ilçe başkanının kadın il yöneticisini darbettiği iddiası

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title