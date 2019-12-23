Kütahya'da 26 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Kütahya'da 26 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kütahya'da yemek sonrası rahatsızlanan 26 asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

23.12.2019 22:35 | Son Güncelleme: 23.12.2019 22:35
Kütahya'da 26 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kütahya'da yemek sonrası rahatsızlanan 26 asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında vatani görevini yapan 26 asker, akşam yemeği sonrası rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan askerler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Askerlerin hala müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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