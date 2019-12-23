Kütahya'da 26 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kütahya'da akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 26 asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kütahya'da akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 26 asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında vatani görevini yapan 26 asker, akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı.
Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan askerler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Askerlerin hala müşahede altında tutulduğu öğrenildi.