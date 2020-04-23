Kütahya'da 23 Nisan'da doğan öğrenciye doğum günü sürprizi
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23 Nisan, Elif Naz, Kütahya, Güncel, Haber

Kütahya'da 23 Nisan'da doğan öğrenciye doğum günü sürprizi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, 23 Nisan'da doğan öğrenciyi ziyaret ederek doğum gününü kutladı.

23.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:34
Kütahya'da 23 Nisan'da doğan öğrenciye doğum günü sürprizi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, 23 Nisan'da doğan öğrenciyi ziyaret ederek doğum gününü kutladı.

Gaybiefendi Mahallesi'nde yaşayan Linyit İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Elif Naz Öz'ün evine giden Yiğit, Öz'e ona doğum günü pastası ve hediye verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bu yıl evlerinde kutlayan öğrencilere sürpriz yapmak istediklerini belirten Başyiğit, "İlimizde doğum günü bugün olan 13 öğrencimizin bulunduğunu tespit ettik. Elif Naz kızımız da bu öğrencilerimizden biri. Kendisini evinin kapısının önünde ziyaret ederek doğum günü pastası ve hediyesini verdik." diye konuştu.

Elif Naz'ın babası Halil Öz de anlamlı bir günde kızının doğum gününün kutlanmasından dolayı teşekkür etti.

Bugün doğan diğer öğrencilerin de ziyaret edilerek doğum günlerinin kutlanacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

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